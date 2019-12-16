Колишньому голові одного з райсудів Києва повідомили про підозру у справі Майдану

Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому голові одного з районних судів Києва за справою про арешт учасників масових протестів в 2013-2014 роках.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.



"Генеральна прокуратура України 13 грудня 2019 року повідомила про підозру колишньому голові суду одного з районних судів м. Києва за фактом незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду (ч. 1 ст. 376-1 КК України)", - сказано в ньому.



Так, зазначена особа підозрюється в несвоєчасному внесенні відомостей до автоматизованої системи документообігу суду, несанкціоновані дії з інформацією, що міститься в автоматизованій системі документообігу суду у справах про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою учасникам Майдану.



Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді Генпрокуратура повідомила екс-судді райсуду Києва про підозру за справою Майдану.



Крім того, батько депутата Парасюка особисто розстрілював беркутівців на Майдані.



Тим часом в ДБР створили підрозділ з розслідування справ Евромайдану.