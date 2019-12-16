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16 грудня 2019, понеділок, 17:31 23
Суспільство 2019-12-16T19:15:02+02:00
Українські Новини
Колишньому голові одного з райсудів Києва повідомили про підозру у справі Майдану

Колишньому голові одного з райсудів Києва повідомили про підозру у справі Майдану

Валерия Назаренко
Генпрокуратура, підозра, Справи Майдану, Злочини проти Євромайдану
Генпрокуратура. Фото: dt.ua
Генпрокуратура. Фото: dt.ua

Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому голові одного з районних судів Києва за справою про арешт учасників масових протестів в 2013-2014 роках.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

"Генеральна прокуратура України 13 грудня 2019 року повідомила про підозру колишньому голові суду одного з районних судів м. Києва за фактом незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду (ч. 1 ст. 376-1 КК України)", - сказано в ньому.

Так, зазначена особа підозрюється в несвоєчасному внесенні відомостей до автоматизованої системи документообігу суду, несанкціоновані дії з інформацією, що міститься в автоматизованій системі документообігу суду у справах про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою учасникам Майдану.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді Генпрокуратура повідомила екс-судді райсуду Києва про підозру за справою Майдану.

Крім того, батько депутата Парасюка особисто розстрілював беркутівців на Майдані.

Тим часом в ДБР створили підрозділ з розслідування справ Евромайдану.

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