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11 декабря 2019, среда, 23:58 48
Общество 2019-12-12T00:15:01+02:00
Українські Новини
Отец депутата Парасюка лично расстреливал беркутовцев на Майдане - видео допроса

Отец депутата Парасюка лично расстреливал беркутовцев на Майдане - видео допроса

Анна Рудык
Евромайдан, Анатолий Шарий, Дмитрий Липовой

Блогер Анатолий Шарий на своем канале в видеохостинге Youtube опубликовал полную видеозапись допроса Дмитрия Липового в Генеральной прокуратуре Украины 24 января 2018 года, где он признался, что дал оружия для стрельбы в силовиков на Евромайдане 20 февраля 2014 года.

Так, Липовой рассказал, что был на акциях протеста с 1 декабря 2013 года и принес на Майдан карабин "Сайга" с 60 патронами.

"Утром 20 февраля 2014 я увидел, как на балконе здания консерватории появились какие-то люди с оружием и вели активные действия в адрес сотрудников милиции. Одно было охотничье ружье. А второе - воздушка. Они стреляли в работников милиции. Имея с собой оружие, которое превосходит то, что было у этих людей, я решил предложить свою помощь", - рассказал следователю Липовой.

По его словам, он дал этим людям свой карабин для стрельбы. При этом из его карабина стрелял Иван Бубенчик (активист Майдана, который ранее признавался в убийствах правоохранителей). Также вел стрельбу и отец экс-нардепа Владимира Парасюка Зиновий Парасюк.

Кроме того, Липовой заявил, что ни работники милиции, ни "Беркут" в отношении него не совершали на Майдане никаких неправомерных действий.

Он сказал, что Бубенчик отстрелял все 60 патронов - не осталось ни одного.

Через шесть дней после допроса Дмитрий Липовой, будучи уже подореваемым по делу, выехал из страны. Помогли покинуть страну ему, по данным Шария, семейство Парасюков, нардепы Сергей Пашинский и Андрей Парубий.

Как сообщали Українські Новини, в ГБР создали подразделение по расследованию дел Евромайдана.

Ранее Генеральная прокуратура начала служебное расследование по факту возможной утери материалов уголовных производств об убийствах правоохранителей в ходе Евромайдана.

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