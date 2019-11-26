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26 ноября 2019, вторник, 10:15 37
Судебная власть 2019-11-26T10:30:02+02:00
Українські Новини
Генпрокуратура сообщила экс-судье райсуда Киева о подозрении по делу Майдана

Генпрокуратура сообщила экс-судье райсуда Киева о подозрении по делу Майдана

Генпрокуратура, подозрение, Судья, Дела Майдана
Генпрокуратура. Фото: dt.ua
Генпрокуратура. Фото: dt.ua

Генеральная прокуратура сообщила бывшему судье одного из районных судов Киева о подозрении в возможном неправомерном постановлении об аресте участников массовых протестов в 2013-2014 годах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"25 ноября 2019 года в уголовном производстве от 05.02.2014 сообщено о подозрение бывшему судье одного из районных судов г. Киева по фактам незаконного препятствования организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, проходивших в феврале 2014 года в центральной части Киева, а также постановлении им заведомо неправосудных постановлений об избрании в отношении участников мирных акций протеста мер в виде содержания под стражей (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 375 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Таким образом, судье было сообщено о подозрении в возможном совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией; незаконном воспрепятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций; постановлении заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления.

Как сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований (ГБР) создало специальное подразделение по расследованию уголовных производств о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах

Генеральная прокуратура начала служебное расследование по факту возможной утери материалов уголовных производств об убийствах правоохранителей в ходе Евромайдана.

Напомним, 21 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка создал в Генпрокуратуре департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-14 годах.

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