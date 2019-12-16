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16 грудня 2019, понеділок, 16:36 18
Суспільство 2019-12-16T17:30:03+02:00
Українські Новини
Рівень безробіття в Україні різко почав зростати: на одну вакансію претендують вже чотири людини

Рівень безробіття в Україні різко почав зростати: на одну вакансію претендують вже чотири людини

Анна Рудык
рівень безробіття, безробіття, Вакансії
Робота. Фото: pixabay
Робота. Фото: pixabay

Станом на 1 грудня 2019 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 288,9 тис. безробітних.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Кількість вакансій в листопаді становило 80,9 тис. (4 людини претендують на 1 вакансію).

Як повідомляли Українські Новини, станом на 1 листопада 2019 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 259,3 тис. безробітних.

Також з 1 січня збільшено мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 1 440 гривень до 1 630 гривень для осіб, яким призначаються виплати з урахуванням страхового стажу і зарплати, і з 544 гривень до 610 гривень для осіб без урахування страхового стажу і зарплати.

Тим часом роботодавцям можуть заборонити цікавитися особистим життям і віросповіданням працівників.

А Міністерство фінансів заявило, що п'ята частина працездатних українців виїхали працювати за кордон. З 2018 року заробітчани можуть отримати польську пенсію.

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