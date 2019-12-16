У підозрюваної у вбивстві Шеремета "Лисиці" Кузьменко забрали одяг, окуляри і комп'ютер

Національна поліція в ході обшуків будинку підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко вилучила одяг, окуляри, телефони та комп'ютерну техніку.

Про це Українським Новинам повідомив її адвокат Владислав Добош.

"Вилучили одяг, окуляри, флешку, телефони, комп'ютер. Тобто стандартний (пакет)", - сказав він.

Адвокат повідомив, що захист буде оскаржувати не тільки запобіжний захід Кузьменко, але і ряд процесуальних дій.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва заарештував підозрюваного в вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко без права внесення до 8 лютого 2020 року.

Генеральна прокуратура просила суд заарештувати Кузьменко без права застави.Національна поліція підозрює 5 осіб у вбивстві журналіста Шеремета: музиканта і військового Андрія Антоненко (Riffmaster), волонтерів Юлію Кузьменко ("Лисиця"), подружжя Владислава та Інну Грищенко ("Буча" і "Пума") і військовослужбовця Яну Дугарь.