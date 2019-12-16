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16 грудня 2019, понеділок, 15:00 19
Нерухомість 2019-12-16T15:00:56+02:00
Українські Новини
Корпорацію "Укрбуд" не ліквідують

Корпорацію "Укрбуд" не ліквідують

Оксана Соболь
Укрбуд, Укрбуд Девелопмент, Олег Майборода, Будівництво

Генеральний директор компанії "Укрбуд Девелопмент", що входить у державну будівельну корпорацію "Укрбуд", Олег Майборода заявляє, що держкорпарацію не ліквідують.

Про це він повідомив у ході прес-конференції, передають Українські Новини.

"Корпорація "Укрбуд" як була, так і залишається", - прокоментував він питання про майбутнє державної будівельної корпорації.

За його словами, корпорація як така виконувала функції консультативного органу для компаній, що в неї входять.

Майборода підкреслив, що станом на поточний момент напрацьовується юридичний механізм роботи "Укрбуд Девелопменту", однак корпорації це не торкнеться.

До холдингової компанії "Київміськбуд" перейдуть тільки об'єкти житлового будівництва.

Як повідомляли Українські Новини, раніше "Укрбуд Девелопмент" вів переговори про добудову своїх об'єктів з компанією "Інтергал-Буд", однак добудувати житлові комплекси погодилася ХК "Київміськбуд".

Екс-депутат Верховної Ради Максим Микитась заявив, що має намір повернути собі контроль над "Укрбуд Девелопмент".

Він звинуватив гендиректора компанії Олега Майбороду в підробці документів перед продажем бізнесу.

Майборода у відповідь звинуватив Микитася в розтраті коштів "Укрбуд Девелопмент".

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