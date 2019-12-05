Микитась после продажи бизнеса блокирует работу "Укрбуд", - Майборода

"Интергал-Буд" рассматривает возможность достройки недостроенных объектов "Укрбуда", - гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Майборода

Генеральный директор входящей в государственную строительную корпорацию "Укрбуд" компании "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода заявляет, что компания "Интергал-Буд" рассматривает возможность достройки недостроенных жилых комплексов "Укрбуда".

Об этом он написал на свой странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"И сейчас "благодаря" Микитасю и каше, которую он заварил, вокруг "Укрбуда" ситуация патовая. Продаж нет, системного инвестора уже тоже, клиенты митингуют под Администрацией Президента.Но мы нашли выход и из этой ситуации. Провели переговоры со всеми крупными застройщиками, и один из них согласился взять все объекты и выполнить обязательства по достройке жилья. Это "Интергал-Буд". Все, что хочет новый застройщик, чтобы ни непредсказуемый бывший владелец, ни власти не вставляли палки в колеса. Поэтому вопрос перехода "Укрбуд" уже обсуждается в кабинетах власти, и мы ждем решение", - написал он.

При этом Майборода обвинил бывшего депутата Верховной Рады 8-го созыва Максима Микитася в выводе оборотных средств компании.

"Если очень коротко, то ситуация выглядит так. Проблемы с "Укрбудом" начались не вчера, а продолжаются уже много лет. И основная проблема в том, что Микитась, который теперь со скорбным лицом раздает интервью и рассказывает, как у него все "отжали", с самого начала путал оборотные средства с прибылью. При нормальной конъюнктуре рынка это сходило с рук, но при возникновении проблем сразу стал образовываться серьезный денежный дефицит", - отметил он.

По словам Майбороды, данные средства были потрачены Микитасем на покупку дорогих автомобилей, недвижимости, участие в выборах и другие цели.

"Например, дом на Осокорках обошелся в 160 млн гривен. Различной недвижимости для себя он прикупил еще на 500 млн. Любил красивые вещи: купить часы за 300 тысяч долларов или машину за 630 тысяч евро – легко! Его Lamborghini Urus (с номером года рождения Микитася) был первый в Украине. Одним из самых дорогих увлечений оказалась политика - победа в одних выборах и проигрыш в других стоили больше 300 млн. грн! Ну, и вишенка на торте - 1,5 млрд (!) гривен было потрачено на покупку различных активов, типа попытки приобретения Проминвестбанка, покупка "Теплоэнерго", базы отдыха, различные площадки и непрофильные бизнесы, которые кроме убытков ничего не принесли", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, в интервью телеканалу "Прямой" Микитась заявил, что намерен вернуть контроль над компанией "Укрбуд Девелопмент", которая входит в государственную строительную корпорацию "Укрбуд", и заявляет, что остался ее собственником.

В сентябре Майборода заявил, что Микитась вышел из строительного бизнеса.

Позже сам Микитась также подтвердил эту информацию.

При этом он не назвал новых собственников компании, сославшись на условия сделки.

В октябре конечными бенефициарами входящей в государственную строительную корпорацию "Укрбуд" компании "Укрбуд Девелопмент" стали Евгений Дикин и Василий Полевой.

В ноябре инвесторы жилых комплексов "Укрбуда" обратились к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию со строительством жилых домов.

Как стало известно ранее, корпорация "Укрбуд" столкнулась с серьезными проблемами в связи с претензиями со стороны правоохранительных органов к экс-депутату ВР Украины Максиму Микитасю, владеющему девелоперскими подразделениями компании.

По данным Мининфраструктуры, по состоянию на октябрь 2019 года, проблемными в Украине считаются около 150 объектов незавершенного строительства, с более чем 200 тысяч семей, инвестировавших в жилье, но не получивших его.

Ранее СМИ сообщали, что наиболее вероятным покупателем активов "Укрбуда", которые недавно продал подозреваемый в махинациях Максим Микитась, является глава ресторанной компании FM-групп (сеть Tarantino family, включающая рестораны в Москве и Киеве) Дмитрий Федотенков.