Зміни Зеленського до Конституції: про особливий статус Донбасу мова не йде

Внесений Президентом Володимиром Зеленським у Верховну Раду законопроект №2598 про внесення змін до Конституції в частині децентралізації не містить згадки про особливий статус Донецької та Луганської областей або входять до їх нинішні кордони територій.

Це випливає з оприлюдненому на сайті Ради тексту законопроекту.

Зеленський не тільки не згадує про якомусь особливому статусі Донецької або Луганської областей, але і в цілому пропонує виключити з Конституції назви областей, залишивши тільки найменування Автономної Республіки Крим.

Також з Конституції Зеленський пропонує виключити згадку, що міста Київ і Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами, замінивши його визначенням, що правовий статус Києва як столиці України визначається окремим законом.

Таким чином, Севастополь втрачає закріплення в Конституції свого спеціального статусу.

В законопроекті закріплено, що компетенція обласних і окружних (адміністративно-територіальна одиниця на заміну районів в областях) рад визначається законом, а також законом регулюється повноваження місцевого самоврядування, в тому числі і громад як її першої ланки.

При цьому в тексті документа немає прямої заборони законодавчо надавати якимось громад, округів і областей особливі повноваження.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський в законопроекті №2598 пропонує Раді ліквідувати місцеві державні адміністрації та ввести інститут префектів до березня 2021 року надавши право обласним і окружним радам формувати виконавчі комітети.

Також Президент пропонує парламенту змінити територіальний устрій України і ввести громади округи і замість міст, селищ та районів. Росія наполягає, що Україна повинна закріпити особливий статус Донбасу в Конституції.

Раніше пікер Верховної ради України Дмитро Разумков зазначив, що в наступному році планується завершити реформу децентралізації.

Тим часом за опитуванням Софія навесні 2018, більше половини українців підтримували децентралізацію влади.