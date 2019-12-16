Зеленський полетів в Азербайджан з офіційним візитом

Президент Володимир Зеленський 16-17 грудня здійснить офіційний візит до Азербайджанської Республіки. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини. У рамках візиту заплановані переговори глави держави з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Алі Асадовым. Передбачається підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співпраці між Україною і Азербайджаном в пріоритетних сферах. Зазначається, що Президенти візьмуть участь в роботі українсько-азербайджанського бізнес-форуму. В Баку Зеленський також зустрінеться з представниками української громади Азербайджану. Як повідомляли Українські Новини, 26-27 листопада Володимир Зеленський відвідав Естонію. Президент відвідав Латвію у жовтні.