Зеленський полетів в Азербайджан з офіційним візитом

Президент Володимир Зеленський 16-17 грудня здійснить офіційний візит до Азербайджанської Республіки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

У рамках візиту заплановані переговори глави держави з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Алі Асадовым.

Передбачається підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співпраці між Україною і Азербайджаном в пріоритетних сферах.

Зазначається, що Президенти візьмуть участь в роботі українсько-азербайджанського бізнес-форуму.

В Баку Зеленський також зустрінеться з представниками української громади Азербайджану.

Як повідомляли Українські Новини, 26-27 листопада Володимир Зеленський відвідав Естонію. Президент відвідав Латвію у жовтні.