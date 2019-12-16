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16 грудня 2019, понеділок, 09:25 6
Президент 2019-12-16T14:30:04+02:00
Українські Новини
Зеленський полетів в Азербайджан з офіційним візитом

Зеленський полетів в Азербайджан з офіційним візитом

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Азербайджан, Офійційний візит

Президент Володимир Зеленський 16-17 грудня здійснить офіційний візит до Азербайджанської Республіки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

У рамках візиту заплановані переговори глави держави з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Алі Асадовым.

Передбачається підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співпраці між Україною і Азербайджаном в пріоритетних сферах.

Зазначається, що Президенти візьмуть участь в роботі українсько-азербайджанського бізнес-форуму.

В Баку Зеленський також зустрінеться з представниками української громади Азербайджану.

Як повідомляли Українські Новини, 26-27 листопада Володимир Зеленський відвідав Естонію. Президент відвідав Латвію у жовтні.

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