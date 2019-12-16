В зоні ООС не припиняються ворожі обстріли: ЗСУ зазнали втрат

За минулу добу, 15 грудня, бойовики сім раз обстріляли українські позиції на Донбасі, у тому числі з гранатометів. Двоє військовослужбовців поранені, повідомили в прес-центрі ООС.

"15 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" російські окупаційні війська здійснили один обстріл – поблизу Лебединського. Там вівся вогонь із станкових і ручних протитанкових гранатометів, стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" зафіксовано шість ворожих обстрілу. Неподалік Луганського стріляли з станкових протитанкових гранатометів. Ще два обстрілу з СПГ, РПГ і підствольних гранатометів окупанти влаштували у Кримського. В районі Хутора Вільного вівся вогонь з автоматичних гранатометів, неподалік Світлодарська – з СПГ і автоматичних гранатометів. Поблизу Зайцевого окупанти вдарили з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Вчора, 15 грудня, поранення отримали двоє військовослужбовців Об'єднаних сил", - розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 8 раз обстріляли позиції сил ООС 14 грудня, 1 військовий загинув і 2 поранені.

Також ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі.