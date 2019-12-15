Гранатометные обстрелы на Донбассе продолжаются: есть пострадавшие

С начала вооруженного конфликта на Донбассе погибло около 3,3 тысяч граждан, а в воскресенье, 14 декабря, боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) из-за чего 1 украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Все 6 обстрелов украинская сторона зафиксировала в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Обстрелы были у населенных пунктов Луганское, Крымское, Хутор Свободный, Светлодарск и Зайцево. В результате обстрелов противником 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 8 раз обстреляли позиции сил ООС 14 декабря, 1 военный погиб и 2 ранены.

Также ООН обнародовала число погибших мирных жителей на Донбассе.