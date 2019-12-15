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15 грудня 2019, неділя, 19:47 8
Силові структури 2019-12-15T20:15:01+02:00
Українські Новини
Україна депортувала в Азербайджан активіста Ісаєва

Україна депортувала в Азербайджан активіста Ісаєва

Валерия Назаренко
Депортація, Азербайджан, Ельвін Ісаєв
Ельвін Ісаєв. Фото: Facebook/Ельвін Ісаєв
Ельвін Ісаєв. Фото: Facebook/Ельвін Ісаєв

Україна депортувала в Азербайджан активіста Ельвіна Ісаєва.

Про це йдеться у повідомленні Державної міграційної служби Азербайджану, передають Українські Новини.

"Ісаєв Ельвін Ільтіхам, громадянин Азербайджанської Республіки, 1980 року народження, був депортований в Азербайджан 12 грудня 2019 за порушення міграційного законодавства в Україні", - йдеться в повідомленні.

14 грудня Ісаєва заарештував Насимінський районний суд Баку за "тяжкі злочини", активіст поміщений в слідчий ізолятор.

За даними ЗМІ, Ісаєв приїхав в Україну з Росії, де його переслідували як опозиційного активіста.

Ісаєв критикував Президента Азербайджану Ільхама Алієва і розповідав про корупцію в країні.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ вночі затримала і депортувала білоруського екс-політв'язня Францкевича.

Раніше підозрюваного у створенні міжнародного наркосиндикату Амос Дов Сільвера екстрадували до Ізраїлю. До цього Сільвер втікав з-під конвою при екстрадиції до Ізраїлю.

Правоохоронці встановили, що в 2017 році він в одному з соціальних месенджерів створив інтернет-канал для збуту оптових партій наркотичних засобів і психотропних речовин.

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