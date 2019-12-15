Україна депортувала в Азербайджан активіста Ісаєва

Україна депортувала в Азербайджан активіста Ельвіна Ісаєва.

Про це йдеться у повідомленні Державної міграційної служби Азербайджану, передають Українські Новини.



"Ісаєв Ельвін Ільтіхам, громадянин Азербайджанської Республіки, 1980 року народження, був депортований в Азербайджан 12 грудня 2019 за порушення міграційного законодавства в Україні", - йдеться в повідомленні.



14 грудня Ісаєва заарештував Насимінський районний суд Баку за "тяжкі злочини", активіст поміщений в слідчий ізолятор.



За даними ЗМІ, Ісаєв приїхав в Україну з Росії, де його переслідували як опозиційного активіста.



Ісаєв критикував Президента Азербайджану Ільхама Алієва і розповідав про корупцію в країні.



Як повідомляли Українські Новини, СБУ вночі затримала і депортувала білоруського екс-політв'язня Францкевича.



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