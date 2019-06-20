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20 июня 2019, четверг, 20:53 16
Политика 2019-06-20T21:01:09+03:00
Українські Новини
СБУ ночью задержала и депортировала белорусского экс-политзаключенного Францкевича

СБУ ночью задержала и депортировала белорусского экс-политзаключенного Францкевича

Александр Францкевич. Фото:
Александр Францкевич. Фото: "Белгазета"

В Киеве Служба безопасности Украины задержала и депортировала в Беларусь белорусского бывшего политзаключенного Александра Францкевича.

Об этом говорится в сообщении Информационного портала Харьковской правозащитной группы.

"Вчера он пошел за видом и пропал. Не выходил на связь, домой не пришел, жена звонила по больницам, и там его не было, - рассказывают друзья семьи. - В три часа ночи Александр позвонил матери с границы и сказал, что его депортировали в Беларусь".

Человек, который является активистом анархического движения, жил в Украине с 2015 года. На родине его обвиняли в поджоге административных зданий в Минске, в частности российского посольства и центра изоляции правонарушителей. В 2011 году он был приговорен к трем годам за хулиганство, умышленное повреждение имущества и несанкционированный доступ к компьютерной информации. Александр отбыл наказание в колонии усиленного режима. Правозащитные организации признали Францкевича политзаключенным, сообщает издание Белсат.

В Украине белорусский гражданин находился вполне законно. Сначала имел вид на пребывание как ФЛП, а затем женился на украинской гражданке. В интервью Александр рассказывал, что не принадлежит ни к одной организации, но поддерживает контакты с украинскими левыми и экологическими активистами.

Как сообщали Українськi Новини, ранее из Украины депортировали грузинского криминального авторитета "Нукри Гальского".

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