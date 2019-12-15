ТОП-10 найуспішніших гаджетів останнього десятиліття за версією Time

Журнал Time, який розмістив Президента Володимира Зеленського на новій обкладинці, озвучив на своєму сайті список 10 найбільш вдалих гаджетів останнього десятиліття, передає "Страна".

Перше місце зайняв iPad від Apple - планшет, який похитнув необхідність ноутбуків на ринку технологій в 2010 році.

На другому місці – електрокар Tesla Model S, який був представлений в 2012 році Илоном Маском.

Також увійшов до списку мініатюрний комп'ютер Raspberry Pi (2012), Google Chromecast (2013), безпілотник DJI Phantom (2013) і колонка Amazon Echo (2014).

На восьмому і дев'ятому місцях Apple Watch, представлені в 2015 році, і навушники Apple AirPods, які побачили світ у 2016 році відповідно.

На дев'ятому і десятому місцях Time додав у свій рейтинг ігрову приставку Nintendo Switch (2017) і адаптивний контролер для ігрової консолі Xbox (2018).



Як повідомляли Українські Новини, Маск представив електропікап Cybertruck від Tesla.



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