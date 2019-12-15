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15 грудня 2019, неділя, 19:00 7
Технології 2019-12-15T19:01:26+02:00
Українські Новини
ТОП-10 найуспішніших гаджетів останнього десятиліття за версією Time

ТОП-10 найуспішніших гаджетів останнього десятиліття за версією Time

Валерия Назаренко
журнал Time, технології, Apple
Гаджети. Фото: pixabay
Гаджети. Фото: pixabay

Журнал Time, який розмістив Президента Володимира Зеленського на новій обкладинці, озвучив на своєму сайті список 10 найбільш вдалих гаджетів останнього десятиліття, передає "Страна".

Перше місце зайняв iPad від Apple - планшет, який похитнув необхідність ноутбуків на ринку технологій в 2010 році.

На другому місці – електрокар Tesla Model S, який був представлений в 2012 році Илоном Маском.

Також увійшов до списку мініатюрний комп'ютер Raspberry Pi (2012), Google Chromecast (2013), безпілотник DJI Phantom (2013) і колонка Amazon Echo (2014).

На восьмому і дев'ятому місцях Apple Watch, представлені в 2015 році, і навушники Apple AirPods, які побачили світ у 2016 році відповідно.

На дев'ятому і десятому місцях Time додав у свій рейтинг ігрову приставку Nintendo Switch (2017) і адаптивний контролер для ігрової консолі Xbox (2018).


Як повідомляли Українські Новини, Маск представив електропікап Cybertruck від Tesla.

Раніше в Індонезії дітям видали пташенят, щоб врятувати від інтернет-залежності.

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