Фото дня: Журнал Time разместил Зеленского на новой обложке

Журнал Time разместил на обложке своего декабрьского номера фото Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится на сайте издания.

В частности, на фото Зеленский сидит со сложенными руками, у него серьезный взгляд, а надпись гласит: "Человек посередине. Украинский Президент Владимир Зеленский оказался между Путиным и Трампом".



Статью о Зеленском написал журналист Саймон Шустер. Она называется "Я не боюсь вопросов импичмента". Как Президент Украины Владимир Зеленский играет свою роль в самой политической драме мира".



В самом материале рассказывается о скандале вокруг импичмента президента США Дональда Трампа, роли украинского лидера и его ближайшего окружения.

Фото: time.com



Как сообщали Українські Новини, в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды. А спецпредставитель Госдепа по делам Украины Волкер подал в отставку после того, как его имя упоминалось в жалобе информатора в отношении давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.