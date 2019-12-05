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05 декабря 2019, четверг, 18:57 975
СМИ 2019-12-05T19:09:41+02:00
Українські Новини
Фото дня: Журнал Time разместил Зеленского на новой обложке

Фото дня: Журнал Time разместил Зеленского на новой обложке

Обложка, Импичмент, журнал Time, Владимир Зеленский
Зеленский. Фото: time.com
Зеленский. Фото: time.com

Журнал Time разместил на обложке своего декабрьского номера фото Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится на сайте издания.

В частности, на фото Зеленский сидит со сложенными руками, у него серьезный взгляд, а надпись гласит: "Человек посередине. Украинский Президент Владимир Зеленский оказался между Путиным и Трампом".


Статью о Зеленском написал журналист Саймон Шустер. Она называется "Я не боюсь вопросов импичмента". Как Президент Украины Владимир Зеленский играет свою роль в самой политической драме мира".

В самом материале рассказывается о скандале вокруг импичмента президента США Дональда Трампа, роли украинского лидера и его ближайшего окружения.

Фото: time.comФото: time.com


Как сообщали Українські Новини, в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды. А спецпредставитель Госдепа по делам Украины Волкер подал в отставку после того, как его имя упоминалось в жалобе информатора в отношении давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.

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