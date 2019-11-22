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22 ноября 2019, пятница, 14:40 11
Технологии 2019-11-22T14:41:31+02:00
Українські Новини
Маск представил электропикап Cybertruck от Tesla

Маск представил электропикап Cybertruck от Tesla

Илон Маск, Tesla, Cybertruck, Электропикап

Глава компании Tesla Илон Маск в Лос-Анджелесе презентовал новый электропикап Cybertruck. Об этом сообщает "TheБабель".

Пикап способен проезжать на одном заряде до 805 км и разгоняться до 96,6 км/час за 2,9 секунды. Он имеет футуристичный дизайн и выполнен из прочной стали, которая образует каркас всего кузова. Маск заявил, что он способен выдержать попадание мелкокалиберных пуль.

Как и все модели Tesla, Cybertruck получил систему адаптивного круиз-контроля Autopilot. Также он имеет адаптивную пневматическую подвеску, которая позволяет подстраивать высоту каждой оси под нагрузку.

Отмечается, что на сайте компании уже доступен предзаказ. Пикап продается в трех версиях: одномоторный Cybertruck обойдется в $39,9 тыс., двухмоторный — $49,9 тыс., трехмоторный — $69,9 тыс. Все версии имеют полный привод. Серийный выпуск пикапов ожидается в конце 2020 года.




Как сообщали Українські Новини, космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний

Тем временем, состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю.

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