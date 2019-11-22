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22 ноября 2019, пятница, 19:30 61
Мир 2019-11-22T19:30:28+02:00
Українські Новини
Цыпленок вместо телефона: в Индонезии детям выдали птенцов, чтобы спасти от интернет-зависимости

Цыпленок вместо телефона: в Индонезии детям выдали птенцов, чтобы спасти от интернет-зависимости

Образование, Школьники, Индонезия, Цыпленок
Цыпленок. Фото: pixabay.
Цыпленок. Фото: pixabay.

В Индонезии в городе Бандунг правительство раздало 2 тыс. птенцов детям, чтобы таким образом уберечь от интернет-зависимости. Об этом сообщает CNN.

В частности, в начале этой недели мэр Бандунга Одед М. Даниал провел символическую церемонию вручения, чтобы начать программу. Он заявил, что надеется, что проект поможет детям использовать электронные гаджеты реже, но местным органам образования требуется время для его оценки.

Правительство Бандунга раздало 2 тыс. птенцов и 1 500 семян чили 10 начальным и двум средним школам в городе. Власти города надеются, что дети будут тратить меньше времени на электронные устройства и больше заботиться о своих питомцах и растениях.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Индонезии тысячи активистов вышли на митинги из-за запрета властями внебрачного секса.

Также в апреле в Индонезии с супергероями и слонами прошли "самые сложные выборы в мире".

Кроме того, в Индии студентам колледжа на экзамене по химии надели коробки на головы, чтобы те не списали. 

А в Алжире заблокировали интернет во время выпускных экзаменов.

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