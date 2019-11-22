Цыпленок вместо телефона: в Индонезии детям выдали птенцов, чтобы спасти от интернет-зависимости

В Индонезии в городе Бандунг правительство раздало 2 тыс. птенцов детям, чтобы таким образом уберечь от интернет-зависимости. Об этом сообщает CNN.

В частности, в начале этой недели мэр Бандунга Одед М. Даниал провел символическую церемонию вручения, чтобы начать программу. Он заявил, что надеется, что проект поможет детям использовать электронные гаджеты реже, но местным органам образования требуется время для его оценки.

Правительство Бандунга раздало 2 тыс. птенцов и 1 500 семян чили 10 начальным и двум средним школам в городе. Власти города надеются, что дети будут тратить меньше времени на электронные устройства и больше заботиться о своих питомцах и растениях.

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