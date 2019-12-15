підписатися на розсилку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
15 грудня 2019, неділя, 13:48 43
Силові структури 2019-12-15T15:30:02+02:00
Українські Новини
На Донеччині загинув 21-річний нацгвардиец, прикривши собою товариша по службі

На Донеччині загинув 21-річний нацгвардиец, прикривши собою товариша по службі

Ярина Вацяк
війна на Донбасі, Ситуація в зоні ООС, Втрати в зоні ООС, Нацгвардія, Сергій Михальчук
Сергій Михальчук. Фото: facebook.com/RapidReactionBrigade
Сергій Михальчук. Фото: facebook.com/RapidReactionBrigade

Внаслідок обстрілу бойовиками позицій сил Операції об'єднаних сил на Донбасі загинув 21-річний військовий Національної гвардії України Сергій Михальчук, прикривши собою побратима.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Бригада швидкого реагування Національної гвардії України" в соцмережі Facebook.

"Сумна звістка з фронту... Учора в результаті артилерійського обстрілу наших позицій російська міна забрала життя нашого воїна. Під час вибуху 21-річний нацгвардієць, сержант Сергій Михальчук прийняв на себе основну кількість уламків, прикривши своїм тілом побратима. Не зважаючи на юний вік, Сергій Михальчук гідно бився з російсько-терористичним окупантом і загинув у бою, як справжній воїн. Він продемонстрував найвищий прояв бойового братерства, віддавши своє життя за побратима. Наша Бригада завжди пам'ятатиме його героїчний вчинок, а терористи отримають жорстку відплату за пролиту кров нашого воїна", - йдеться в ньому.

Також повідомляється, що за проявлений героїзм Сергія Михальчука буде представлено до високої державної нагороди.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики не пускають місію ОБСЄ на окуповані території ділянки розведення.

13 грудня бойовики 10 раз обстріляли позиції сил ООС, 1 військовий травмований.

Більше новин про: війна на Донбасі Ситуація в зоні ООС Втрати в зоні ООС Нацгвардія Сергій Михальчук

Архів
Новини
В Італії евакуювали 54 тисячі жителів через бомбу часів Другої світової 15:28
На Філіппінах стався потужний землетрус: є жертви 15:01
На Львівщині за добу сталося 64 ДТП: є загиблі і постраждалі 14:22
На Донеччині загинув 21-річний нацгвардиец, прикривши собою товариша по службі 13:48
Бойовики на Донбасі хочуть розведення військ на нових точках, - росЗМІ 13:24
більше новин
Виконавчий директор "Нафтогазу" Вітренко звинуватив керівництво компанії в корупції 16:32 Доповнено
ДАБІ повідомила про запуск електронного кабінету забудовника 16:23
Популярний лоукостер припинить польоти в Україну за трьома маршрутами: подробиці 16:25
Комітет Геруса провалив компромісний законопроект за "зеленим" тарифом №2543, який підтримували іноземні інвестори, - ЗМІ 17:17
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення: скільки платитимуть українці 17:41
більше новин
Аеропорт "Одеса" скасовує рейси через сильний туман і дощ 11:45
Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко розповів, де перебував напередодні вбивства 20:04
Замах на вбивство Соболєва: Нацполіція засекретила інформацію про замовників 09:15 Документ
Виконавчий директор "Нафтогазу" Вітренко звинуватив керівництво компанії в корупції 16:32 Доповнено
Підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка заарештували на два місяці 08:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok