На Донеччині загинув 21-річний нацгвардиец, прикривши собою товариша по службі

Внаслідок обстрілу бойовиками позицій сил Операції об'єднаних сил на Донбасі загинув 21-річний військовий Національної гвардії України Сергій Михальчук, прикривши собою побратима.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Бригада швидкого реагування Національної гвардії України" в соцмережі Facebook.

"Сумна звістка з фронту... Учора в результаті артилерійського обстрілу наших позицій російська міна забрала життя нашого воїна. Під час вибуху 21-річний нацгвардієць, сержант Сергій Михальчук прийняв на себе основну кількість уламків, прикривши своїм тілом побратима. Не зважаючи на юний вік, Сергій Михальчук гідно бився з російсько-терористичним окупантом і загинув у бою, як справжній воїн. Він продемонстрував найвищий прояв бойового братерства, віддавши своє життя за побратима. Наша Бригада завжди пам'ятатиме його героїчний вчинок, а терористи отримають жорстку відплату за пролиту кров нашого воїна", - йдеться в ньому.

Також повідомляється, що за проявлений героїзм Сергія Михальчука буде представлено до високої державної нагороди.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики не пускають місію ОБСЄ на окуповані території ділянки розведення.

13 грудня бойовики 10 раз обстріляли позиції сил ООС, 1 військовий травмований.