Туман в Запоріжжі: 2 авіарейси скасували і один затримали

У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" в неділю скасовано 2 рейси і затримується 1 через складні метеорологічні умови (туман).

Про це Українським Новинам повідомив представник адміністрації аеропорту.

За даними на 08:30 скасовані рейси TK 1480 "Запоріжжя - Стамбул (Туреччина)" з вильотом в 9:40 і TK 1479 "Стамбул (Туреччина)" - Запоріжжя" з прибуттям в 8:45 (обидва - авіакомпанії Turkish Airlines).

Також затримується рейс PC 432 "Стамбул (Туреччина)" - Запоріжжя" з прибуттям в 11:20 авіакомпанії Pegasus Airlines.

Як повідомляли Українські Новини, 11 грудня через сильний туман у Запоріжжі скасовували і затримували рейси літаків. Зокрема, скасовано рейс PQ 7151 "Запоріжжя - Шарм-ель-Шейх (Єгипет)" авіакомпанії SkyUp з вильотом у 02:05, рейс PS086 "Запоріжжя - Бориспіль" "Міжнародних авіаліній України" з вильотом в 6:45, рейс TK1480 "Запоріжжя - Стамбул (Туреччина)" Turkish Airlines з вильотом в 09:40.

14 грудня аеропорт "Одеса" відміняв рейси з-за сильного туману і дощу. Були скасовані рейси з Стамбула (Turkish Airlines) і Катовіце (WizzAir).

Раніше небезпечний туман накрив Київ, рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки.