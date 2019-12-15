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15 грудня 2019, неділя, 09:49 23
Президент 2019-12-15T12:45:02+02:00
Українські Новини
Зеленський вже не здатний контролювати фракцію і Офіс Президента, - виключений зі "Слуги народу" депутат

Зеленський вже не здатний контролювати фракцію і Офіс Президента, - виключений зі "Слуги народу" депутат

Ярина Вацяк
Офіс президента, Антон Поляков, Слуга народу, Володимир Зеленський
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Депутат Верховної Ради Антон Поляків, якого виключили з фракції "Слуга народу", вважає, що президент Володимир Зеленський вже не здатний контролювати фракцію, партію і Офіс президента.

Про це Поляков розповів в інтерв'ю "Главкому".

За його словами, раніше депутат вважав, що "президент просто в інформаційному коконі", але зараз Зеленський просто не може "докорінно змінити ситуацію і розібратися" в усьому.

"Те, що відбувається, явно не вписується в картину, яку я бачив для себе на президентських і на парламентських виборах. Я не міг уявити, що ось таке трапиться", - скаржиться нардеп.

Поляков наголосив, що коли його виганяли, він просив про зустріч на фракції, але "отримав нуль реакції".

Звичайно, зауважує нардеп, Зеленському можуть подавати інформацію по-різному, "поставити не в тому місці кому або наголос – і ти вже начебто не друг, а ворог".

І все ж Поляков говорить, що має глибокі сумніви, з приводу того, що президент "нічого не бачить і не чує". "Тут два варіанти: або він вже просто до такої міри не може вплинути на ситуацію, що уникає якоїсь конкретики, або ж він розуміє, як би не вчинив, то це зіграє просто в мінус йому і фракції", - говорить Поляков.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Антон Поляков, який раніше скаржився Зеленському про можливий замах, повідомив, що його хотіли виключити з партії за збір підписів проти генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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