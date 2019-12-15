Переговори з клімату в ООН зайшли в глухий кут

Попри те, що конференція ООН з питань клімату в Мадриді була продовжена на один день, її учасники 14 грудня так і не змогли знайти компроміси і узгодити підсумкові документи. В той час, як у Франції ввели надзвичайний стан через клімату, двотижневі переговори, в яких взяли участь представники майже 200 країн, зайшли в глухий кут у питанні, як боротися з кліматичними кризою, і хто повинен за це платити, пише "Радіо Свобода".

Вчені та екологи попередили: якщо світові лідери не домовляться про скорочення викидів, тобто ризик загальмувати або взагалі скасувати зобов'язання, взяті в рамках Паризької кліматичної угоди 2015 року.

Серед країн, які виступають проти нових заходів з надання допомоги бідним країнам та встановлення нових показників скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу, є США, чий президент Дональд Трамп заявив про вихід країни з Паризького угоди.

Підписана у 2015 році лідерами 195 країн Паризька кліматична угода ставить за мету обмежити зростання середньої глобальної температури на планеті. У перспективі – щоб до 2050 року вона зросла не більш ніж на 1,5 градуса за Цельсієм. Раніше цього місяця ООН заявила, що обмеження глобального потепління до 1,5 градуса за Цельсієм потребує зниження викидів більш ніж на 7% щороку до 2030-го.

Як повідомили Українські Новини, Україна поліпшила свої позиції в Індексі захисту клімату.

У вересні 160 країн об'єдналися на акціях протесту в знак захисту клімату.