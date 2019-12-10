Украина улучшила свои позиции в Индексе защиты климата

Украина поднялась в ежегодном рейтинге Индекс эффективности борьбы с изменениями климата, который составляют немецкие организации NewClimate Institute, Germanwatch и Climate Action Network. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно обновленному рейтингу, Украина поднялась на одну строчку и заняла 17 место.

При этом авторы индекса отмечают, что высокая оценка Украины объясняется не столько действиями украинской власти, как военным конфликтом на Донбассе и экономическими показателями. "Политический и экономический кризис предыдущих лет продолжает влиять на показатели выбросов парниковых газов и использования энергии, что приводит к высокому рейтингу в этих двух категориях и общего высокого рейтинга в индексе", - отмечается в отчете.

Как отмечается в документе, эксперты выразили надежду на улучшения президентских выборов 2019 года и реорганизации центральных органов власти, в частности вновь созданного министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

В целом индекс измеряет усилия, направленные на защиту климата, в 57 странах мира и Евросоюзе как межгосударственном объединении.

Первые три места индекса не достались никому. Швеция, которая возглавляет рейтинг, заняла четвертое место. Среди лидеров также Марокко. В этом году к ним присоединилась Дания. Последние места в индексе занимают США и Саудовская Аравия.