Во Франции ввели чрезвычайное положение из-за климата

После климатической конференции в Польше в 2018 году, где почти 200 стран договорились о своих действиях касательно изменения экологической ситуации, во Франции вступил в силу закон об энергетике и климате, который устанавливает "экологическое и климатическое чрезвычайное положение", сообщает Deutsche Welle.

Согласно закону, к 2030 году Франция должна уменьшить потребление ископаемого топлива на 40%. Кроме того, в 2022 году в стране должны быть закрыты последние угольные электростанции. Сектор атомной энергетики должен уменьшиться на 50%, но не к 2025 году, как планировалось ранее, а к 2035 году.

Закон предусматривает активное расширение биогазовой энергетики и постепенную программу обновления энергоснабжения жилого сектора во Франции. В стране ежегодно будут оценивать энергопотребление жилых помещений и стоимость ремонта тех из них, которые потребляют слишком много тепла.

Как сообщали Українські Новини, в августе этого года уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества и в ООН объявили чрезвычайную климатическую ситуацию.

Напомним, исследования показали, что в ближайшие 100 лет Земля может остаться без облаков.