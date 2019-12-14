У Львові чоловік під час побутового конфлікту вирішив постріляти у повітря: йому загрожує до 7 років в'язниці

У Львові чоловік під час побутового конфлікту почав стріляти в повітря з пістолета, після чого був затриманий поліцією. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Львівській області.

В поліцію 13 грудня вночі звернулася 47-річна жінка, працівниця магазину на вулиці Городецькій. Вона розповіла, що між нею і її колишнім чоловіком виник конфлікт. Під час сварки він дістав пістолет і кілька разів вистрілив у повітря.

На місце події негайно виїхали екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група Галицького відділу поліції. У зловмисника, 51-річного жителя Львова, правоохоронці вилучили зброю та направили її на експертне дослідження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.



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