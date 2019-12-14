У Фінляндію більшість трудових мігрантів приїхали з України

Більшість іноземних працівників приїжджають до Фінляндії з України. Про це повідомляє "hromadske" з посиланням на Yle.

Так, за останні два роки українці обійшли естонців за кількістю трудових мігрантів у Фінляндії.

В 2018 році понад 1800 українців приїхали на роботу до Фінляндії. У той же час приїхало близько 1200 естонців.

Крім працівників, про яких знає Імміграційна служба, є ще так звані орендні працівники. Вони є співробітниками українських або естонських фірм, які направляють їх на роботу в компанію фінського замовника на певний строк, тому точну кількість українців у Фінляндії визначити важко.



Як повідомляли Українські Новини, в Угорщині заявили, що більшість трудових мігрантів в країні - українці.



Також Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства очікує в цьому році 12 мільярдів доларів надходжень в Україну від трудових мігрантів.



Крім того, за перші шість місяців 2019 року обсяг грошових переказів від трудових мігрантів в Україну склав 5,54 млрд доларів США.