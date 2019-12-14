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14 грудня 2019, субота, 23:29 22
Суспільство 2019-12-14T23:30:16+02:00
Українські Новини
У Фінляндію більшість трудових мігрантів приїхали з України

У Фінляндію більшість трудових мігрантів приїхали з України

Валерия Назаренко
Українці, Фінляндія, Трудова міграція
Мігранти. Міграція. Фото: newsit.gr
Мігранти. Міграція. Фото: newsit.gr

Більшість іноземних працівників приїжджають до Фінляндії з України. Про це повідомляє "hromadske" з посиланням на Yle.

Так, за останні два роки українці обійшли естонців за кількістю трудових мігрантів у Фінляндії.

В 2018 році понад 1800 українців приїхали на роботу до Фінляндії. У той же час приїхало близько 1200 естонців.

Крім працівників, про яких знає Імміграційна служба, є ще так звані орендні працівники. Вони є співробітниками українських або естонських фірм, які направляють їх на роботу в компанію фінського замовника на певний строк, тому точну кількість українців у Фінляндії визначити важко.


Як повідомляли Українські Новини, в Угорщині заявили, що більшість трудових мігрантів в країні - українці.

Також Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства очікує в цьому році 12 мільярдів доларів надходжень в Україну від трудових мігрантів.

Крім того, за перші шість місяців 2019 року обсяг грошових переказів від трудових мігрантів в Україну склав 5,54 млрд доларів США.

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