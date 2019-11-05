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  • В Венгрии заявили, что большинство трудовых мигрантов в стране - украинцы
05 ноября 2019, вторник, 22:04 9
Европа 2019-11-05T22:05:43+02:00
Українські Новини
В Венгрии заявили, что большинство трудовых мигрантов в стране - украинцы

В Венгрии заявили, что большинство трудовых мигрантов в стране - украинцы

Венгрия, трудовые мигранты, Заробитчане

Венгрия приняла согласно последней статистике 43 881 заробитчан и большинство из них - украинцы. Об этом сообщает венгерское издание Világgazdaság.

Согласно официальной статистике, среди рабочих из стран, которые не входят в ЕС, в Венгрии сербы заняли второе место по количеству разрешений (6199), за ними идут китайцы с 2965. На рынке труда Венгрии – 2778 вьетнамцев и 1806 индийцев.

Количество рабочих по национальной принадлежности заметно не изменилась за последние несколько лет, хотя общая цифра увеличилась по сравнению с 2017 годом. Так, два года назад из трех топ-стран было зарегистрировано 11 644 работников; этот показатель вырос до 31 499 в прошлом году.

Граждане Украины, в частности, составили подавляющее большинство иностранцев, которые получили вид на жительство в Венгрии с целью трудоустройства. Их число перевалило за 26 тысяч по состоянию на сентябрь.

Ранее сообщалось, что украинцы стали пересылать домой меньше денег в 2019 году.

Как сообщали Українські Новини, ранее трудовые мигранты перевели в Украину рекордную сумму.

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