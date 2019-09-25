Лидируют переводы из Польши: за полгода заробитчане отправили в Украину $5,5 миллиарда

За первые шесть месяцев 2019 года объем денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину составил 5,54 млрд долларов США. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Так, согласно опубликованным НБУ данным, во втором квартале 2019 года в Украину поступило $2,84 млрд переводов от трудовых мигрантов.

Отмечается, что большая часть переводов была осуществлена из Польши - более 1,9 млрд долларов. Второе место по объемам переводов занимает Чехия с около 505 млн долларов. Также из России украинцы получили 498 млн долларов, из США - 458 млн долларов.

Всего из стран ЕС в Украину было переведено 3,65 млрд долларов, а из стран СНГ - 559 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, Министерство экономического развития и торговли отмечает, что в январе-июле текущего года переводы физических лиц в Украину выросли на 13,2% до 106,3 млрд гривен в эквиваленте.

Также с 2018 года заробитчане могут получить польскую пенсию.

Тем временем, согласно данным Министерства финансов Украины, за границей постоянно работают 3,2 миллиона украинцев, или 18% всего экономически активного населения страны.