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14 грудня 2019, субота, 16:25 82
Транспорт 2019-12-14T18:15:02+02:00
Українські Новини
Популярний лоукостер припинить польоти в Україну за трьома маршрутами: подробиці

Популярний лоукостер припинить польоти в Україну за трьома маршрутами: подробиці

Надежда Комендантова
Ernest Airlines, авіарейси
Фото: Ernest Airlines / Facebook
Фото: Ernest Airlines / Facebook

В той час, як найбільший автобусний лоукостер Європи FlixBus запустив в Україну перший зелений маршрут, італійський лоукостер Ernest Airlines припинить польоти за трьома маршрутами в Україну.

Про це йдеться в розсилці компанії туристичним агентствам, повідомляє avianews.

Мова йде про польоти за маршрутами Київ-Генуя, Харків-Рим і Харків-Мілан. Вони будуть припинені на зимовий сезон 2019/2020 років. Причиною подібного рішення в компанії назвали "загальне зниження пасажиропотоку в цей період".

Зазначимо, що останній в цьому році рейс Київ-Генуя відбувся 6 грудня. Останні рейси Харків-Рим відбудуться 28 грудня 2019 року і 4 січня 2020 року, а рейси Харків-Мілан — 29 грудня 2019 року, 5 і 12 січня 2020 року.

"Всі пасажири, яких торкнулися ці зміни, були відповідно проінформовані по е-mail і SMS. Запити на повернення вартості квитка та/або переоформлення квитка на інші рейси обробляються", – повідомили в авіакомпанії.

В Ernest Airlines зазначили, що пасажири, чиї рейси були скасовані, можуть вибрати безкоштовне зміна квитка на альтернативні рейси компанії до 28 березня 2020 року або отримати повне відшкодування вартості.

Як повідомляли Українські Новини, угорський лоукостер Wizz Air підняв ціну на оплату послуги пріоритетної посадки, а також підвищив вартість зареєстрованого багажу. Пізніше АМКУ відкрив справу проти МАУ, Ryanair і Wizz Air через подорожчання провезення ручної поклажі. А гендиректор Wizz Air запропонував відмовитися від бізнес-класу в літаках.

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