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04 декабря 2019, среда, 18:08 2356
Общество 2019-12-04T18:18:02+02:00
Українські Новини
Самый крупный автобусный лоукостер Европы FlixBus запустил в Украину первый маршрут

Самый крупный автобусный лоукостер Европы FlixBus запустил в Украину первый маршрут

Маршрут, Первый маршрут в Украину, Лоукостер, Автобусный лоукостер
Фото: ЦТС
Фото: ЦТС

Компания FlixBus (Германия) договорилась о сотрудничестве с украинским представительством компании-перевозчика Regabus. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генеральный директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман, передают Українські Новини.

Автобусы данной компании будут совершать первые в Украине перевозки по "зеленой линии" FlixBus, автобусы которой будут работать на альтернативной энергии. Маршрут будет начинаться в Одессе. Предусмотрены остановки в Умани, Виннице, Тернополе, Львове, Кракове, Праге.

Конечный пункт маршрута - Плзень (Чехия). Маршрут запускается с 11 декабря. Regabus был основан в 1994 году. Компания специализируется на перевозках из Украины в Чехию. 

Как сообщали Українські Новини, ранее компании FlixBus и Gunsel договорились об осуществлении совместных пассажирских перевозок из Киева в Варшаву, Вроцлав и Прагу.

сообщалось о том, что Украина и Молдова запустят новый маршрут для импорта румынского газа.

Кроме того, в Днипре запустили троллейбус на левый берег за 1 гривну/поездка. 

Также в Запорожье запустили туристический троллейбус в заповедник "Остров Хортица".

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