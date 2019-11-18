Wizz Air предложил отказаться от бизнес-класса в самолетах

Гендиректор лоукостера Wizz Air Йожеф Варади предложил авиакомпаниям отказаться от бизнесс-класса на перелетах до 5 часов. Об этом сообщает Forbes.

По мнению СЕО венгерской авиакомпании, отказ от бизнес-класса поможет эффективнее бороться с изменениями климата.

"Бизнес-класс должен быть запрещен. Эти пассажиры ответственны за объем выхлопов углекислого газа в два раза больший по сравнению с пассажирами эконом-класса. И авиаиндустрия виновна в сохранении неэффективной и архаической модели", — считает Варади.

Свою авиакомпанию Варади назвал самой экологичной и добавил, что в ближайшие 10 лет Wizz Air планирует снижать объем выбросов углекислого газа в атмосферу еще на 30% на каждого пассажира.

Как сообщали Українські Новини, венгерский лоукостер Wizz Air поднял цену на оплату услуги приоритетной посадки, а также повысил стоимость зарегистрированного багажа. А АМКУ открыл дело против МАУ, Ryanair и Wizz Air из-за подорожания провоза ручной клади.