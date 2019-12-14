підписатися на розсилку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
14 грудня 2019, субота, 11:20 15
Силові структури 2019-12-14T12:45:02+02:00
Українські Новини
У ДСНС намагалися знищити документи про пожежну перевірку Одеського коледжу, - СБУ

У ДСНС намагалися знищити документи про пожежну перевірку Одеського коледжу, - СБУ

Анна Рудык
ДСНС України, пожежа в коледжі, Пожежа в Одесі
Пожежа в одеському коледжі. Фото: ДСНС
Пожежа в одеському коледжі. Фото: ДСНС

В ГУ ДСНС окремі керівники хотіли приховати і знищити документацію про проведену перевірку в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де 4 грудня сталася пожежа з 16 загиблими. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, повідомляється, що документи стосувалися перевірки протипожежного стану та дозволу на експлуатацію приміщень Одеського коледжу.

Спецслужба почала вилучати матеріали, що підтверджують причетність до протиправної діяльності чиновників ДСНС.

Керівництво ДСНС перевіряють на предмет неналежного виконання службових обов'язків і використання службового становища всупереч інтересам служби. Попередня кваліфікація — ч. 2 ст. 367 КК (службова недбалість).

Як повідомляли Українські Новини, в ДСНС провели повторні обшуки у справі про пожежу в одеському коледжі.

Раніше, 12 грудня, ДСНС завершила пошукову операцію на місці пожежі в одеському коледжі. Кількість загиблих в результаті пожежі в коледжі становить 16 осіб.

Тим часом Гончарук доручив голові ДСНС  в Одесі піти з посади "за власним" через пожежу.

Більше новин про: ДСНС України пожежа в коледжі Пожежа в Одесі

Архів
Новини
Зеленський вшанував пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС 12:35
Сьогодні у Києві обмежать рух у тунелі під Севастопольською площею 12:10
Аеропорт "Одеса" скасовує рейси через сильний туман і дощ 11:45
У ДСНС намагалися знищити документи про пожежну перевірку Одеського коледжу, - СБУ 11:20
Зеленський пропонує Раді внести зміни в Конституцію в частині децентралізації влади 10:55
більше новин
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1" 17:22
У Києві проходить низка обшуків у справі про вбивство Шеремета 17:15
Російська журналістка. Скріншот tvzvezda
Перших російських пропагандистів пустили в Київ після запрошення Зеленського 12:42
ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі 12:59
У Раді зізналися, що проголосований парламентом на виконання Мінських домовленостей законопроект про амністію "поцупив Турчинов" 06:08 Документ
більше новин
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1" 17:22
Нацполіція затримала підозрюваних у вбивстві Шеремета 15:43
Імпорт російської електроенергії відновлено, - ЗМІ 14:04
Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко розповів, де перебував напередодні вбивства 20:04
Юлія Кузьменко. Фото: Facebook/Юлія Кузьменко
Дитячий хірург з "Охматдиту" хотіла обстріляти Київ з гранатомета 12:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok