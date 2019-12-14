У ДСНС намагалися знищити документи про пожежну перевірку Одеського коледжу, - СБУ

В ГУ ДСНС окремі керівники хотіли приховати і знищити документацію про проведену перевірку в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де 4 грудня сталася пожежа з 16 загиблими. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, повідомляється, що документи стосувалися перевірки протипожежного стану та дозволу на експлуатацію приміщень Одеського коледжу.

Спецслужба почала вилучати матеріали, що підтверджують причетність до протиправної діяльності чиновників ДСНС.

Керівництво ДСНС перевіряють на предмет неналежного виконання службових обов'язків і використання службового становища всупереч інтересам служби. Попередня кваліфікація — ч. 2 ст. 367 КК (службова недбалість).

Як повідомляли Українські Новини, в ДСНС провели повторні обшуки у справі про пожежу в одеському коледжі.

Раніше, 12 грудня, ДСНС завершила пошукову операцію на місці пожежі в одеському коледжі. Кількість загиблих в результаті пожежі в коледжі становить 16 осіб.

Тим часом Гончарук доручив голові ДСНС в Одесі піти з посади "за власним" через пожежу.