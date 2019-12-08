Гончарук поручил главе ГосЧС в Одессе уйти с должности "по собственному" из-за пожаров

Премьер-министр Алексей Гончарук взял расследование причин пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса под личный контроль, а также поручил главе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Николаю Чечеткину отстранить от исполнения обязанностей начальника главного управления ГочЧС в Одесской области Виктора Федорчака на время расследования. Об этом Гончарук написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Ход расследования пожара в колледже я беру под личный контроль… Дал поручение председателю ГосЧС немедленно отстранить от исполнения обязанностей на время расследования начальника Главного управления ГосЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя по профилактике Михаила Вовка, и принять соответствующие кадровые решения. Ситуация, когда четыре последние громкие пожары с жертвами произошли в одной области - недопустима!" - написал он. Также премьер поручил председателю Одесской областной государственной администрации Максиму Куцому отстранить руководителя департамента образования Александра Левчака и также принять по нему соответствующие кадровые решения. Помимо этого Гончарук поручил председателю Одесской областной государственной администрации Максиму Куцому отстранить руководителя департамента образования Александра Левчака и также принять по нему соответствующие кадровые решения. Как сообщали Українськi Новини, количество погибших при пожаре в Одесском колледже увеличилось до 10 человек. Напомним, у полиции уже есть двое подозреваемых в деле о смертельном пожаре на Троицкой.