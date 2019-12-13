Суд у справі Шеремета: за клопотанням захисту Кузьменко задоволено відвід судді Вовка

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання захисту підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко про відвід судді Сергія Вовка.

Таке рішення суд прийняв у п'ятницю, передають Українські Новини.

Адвокат підозрюваної Влад Довбуш висловив недовіру судді Вовку і заявив про його упередження у цій справі.

Довбуш просив про відвід судді, оскільки Вовк відмовився заслухати покази свідків - директора Науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я, де працює Кузьменко, і її колишнього чоловіка.

Як повідомляли Українські Новини, одну з підозрюваних у справі про умисне вбивство журналіста Павла Шеремета Яну Дугарь суд відправив під домашній арешт. Також прокуратура просила суд відправити під цілодобовий домашній арешт Дугарь.

Тим часом Національна поліція підозрює 5 осіб у вбивстві журналіста Шеремета: музиканта і військового Андрія Антоненка (Riffmaster), волонтерів Юлію Кузьменко ("Лисиця"), подружжя Владислава та Інну Грищенко ("Буча" і "Пума") і військовослужбовця Яну Дугарь.