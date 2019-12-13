Підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко особисто підірвала автомобіль, - текст підозри

Підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко, яку Генеральна прокуратура просить заарештувати без права внесення застави, особисто підірвала автомобіль, в якому перебував журналіст.

Про це йдеться в тексті підозра, яке оприлюднив адвокат Кузьменко Влад Довбош, передають Українські Новини.

Наголошується, що приблизно о 02:34 20 липня 2016 року підозрювані Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко прибули на вулицю Івана Франка, де знаходився будинок Шеремета, взявши з собою саморобний вибуховий пристрій.

Далі жінка особисто прикріпила пристрій під днище автомобіля Subaru, що належить одній із засновників видання "Українська правда" Олені Притулі, з боку водія.

Після цього підозрювані покинули місце злочину.

Приблизно в 7:00 Кузьменко повернулася на вул. Франка з рюкзаком, в якому знаходився спортивний костюм.

Далі вона переодяглася в згаданий костюм і підійшла до будинку журналіста з метою ведення спостереження за його автомобілем.

7:42 жінка, побачивши як Шеремет виходить з будинку і сідає в салон автомобіля, продовжила спостереження.

В цей час журналіст почав рух у напрямку до перехрестя по вул. Богдана Хмельницького.

Дочекавшись поки автомобіль від'їде від неї на безпечну відстань, вона дистанційно привела в дію вибуховий пристрій.

Після вибуху автомобіля Кузьменко переодяглася в попередній одяг і покинула місце злочину.

Як повідомляли Українські Новини, 12 грудня Нацполиция затримала підозрюваних у вбивстві Шеремета.

Поліція повідомила про 5 безпосередніх підозрюваних у вбивстві журналіста - волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта і військового Андрія Антоненко, подружжя волонтерів Владиславу та Інну Грищенко і військову Яну Дугарь.