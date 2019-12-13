Нардеп партії Порошенко опублікувала докази алібі підозрюваної у вбивстві Шеремета військової медсестри

Народний депутат від партії "Європейська солідарність" Яна Зінкевич заявила, що військовий медик Яна Дугарь, яка була в числі затриманих за підозрою у вбивстві журналіста Павла Шеремета, на момент скоєння злочину перебувала в зоні проведення Антитерористичної операції, повідомляє "Українська правда".

Зінкевич опублікувала на сторінці в Facebook довідку про участь Дугарь в АТО на момент, коли було скоєно вбивство Шеремета.

На фото довідка, яка підтверджує перебування Яни в АТО на момент вбивства Шеремета. Докази, надані стосовно Яни, навіть абсурдні за своєю суттю, і притягнуті за вуха", - зазначила Зінкевич.

Як видно з документа, Дугарь перебувала на Донбасі з червня по жовтень 2016 року. Журналіста ж вбили 20 липня 2016 року.

Документ був виданий на підставі витягу з 15 наказів командира оперативно-тактичної угруповання "Донецьк" у різні періоди з червня 2016 року по 23 травня 2018 року. Дана довідка є підставою для надання Дугарь статусу учасника бойових дій.

Підозрювана, окім витягу, жодних доказів не навела. Немає ні фото, ні словесного підтвердження з боку військовослужбовців.

За версією слідства, підозрювана здійснювала розвідку поблизу місця скоєння злочину.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваним у вбивстві Шеремета оберуть запобіжний захід в п'ятницю 13 грудня.

Нагадаємо, раніше слідство назвало потенційну версію вбивства журналіста.