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Українські Новини
Поліція провела обшук в будинку волонтерів Акастеловых

Поліція провела обшук в будинку волонтерів Акастеловых

Таня Войтюк
вбивство Павла Шеремета, Павло Шеремет, Обшуки, Нацполіція, Шеремет
Подружжя Акастеловы. Фото: Facebook/Наталія Горбонос-Акастелова
Подружжя Акастеловы. Фото: Facebook/Наталія Горбонос-Акастелова

У той час як спецпідрозділ Національної поліції "КОРД" проводить ряд обшуків у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета в Києві, слідча група провела обшуки в квартирі подружньої пари волонтерів Євгенія та Наталі Акастеловых, повідомляє "ТСН".

Правоохоронні органи пізно вночі увірвалися в квартиру волонтерів Акастеловых на лівому березі Києва. Обшук тривав до п'ятої ранку.

За підсумками перевірки вилучили флешки, жорсткі диски, непрацюючі комп'ютери і зареєстрований мисливський карабін.

Обшук у квартирі пов'язують зі справою про вбивство журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року від вибуху в автомобілі.

Євген Акастелов під час Революції гідності був заступником командира "Першої сотні", а його дружина Наталя досі займається пораненими бійцями в госпіталях.

Як повідомляли Українські Новини, після появи інформації про затримання підозрюваних, депутат Верховної Ради Володимир Ар'єв ("Євросолідарність") заявив про вручення підозри у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканту і військовому Андрію Антоненко, відомому як Riffmaster.

Нагадаємо, Національна поліція вивчила 36 вибухів, які сталися в Україні, в рамках розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

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