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  • Сьогодні День Андрія Первозванного: як поворожити на судженого і навіщо крадуть ворота
13 грудня 2019, пʼятниця, 06:10 5
Lifestyle 2019-12-13T07:00:01+02:00
Українські Новини
Сьогодні День Андрія Первозванного: як поворожити на судженого і навіщо крадуть ворота

Сьогодні День Андрія Первозванного: як поворожити на судженого і навіщо крадуть ворота

Вероніка Обух
Православні свята, Традиції, Народні прикмети
Апостол Андрій Первозванний. Фото: azbyka.ru
Апостол Андрій Первозванний. Фото: azbyka.ru

Сьогодні, 13 грудня, відзначається православне свято День Андрія Первозванного, яке славиться незвичайними традиціями, а також відоме ворожіннями. В наші дні на Андрія ворожать абсолютно по-різному, хоч у свята є і свої справжні звичаї.

Про те, як прийнято проводити День Андрія Первозванного, розкажуть Українські Новини.

Загалом свято – молодіжне гуляння, де хлопцям дозволено шкебетувати, а дівчата ворожять. Всі сходилися до однієї хати для вечорниць, де ближче один з одним знайомилися. Спочатку приходили дівчата, готували на стіл, а потім до них приєднувалися і хлопці. Молодь ділилася історіями вперемішку з жартами.

Збираючись всі разом, кожен знав, що їм належить зіграти в Калиту – традиційну гру,  основним завданням якої є розсмішити іншого. Саме ж калита – це прикрашений корж, приготований учасницями гри.

Часто серед жартів від молодих юнаків були виставлені біля чужих будинків опудала, зняті ворота, закриті папером або розмальовані вікна. А головне – все прощалося, адже на Андрія можна.

Дівчата ж чекали півночі, щоб почати гадати. Наприклад, звали судженого у сни: 1) під подушку клали шматок від огорожі будинку коханого, дзеркало, ніж і трохи куті, а під ліжко ставили миску з водою; 2) під подушкою залишали шматок хліба й вимовляли "Суджений-ряджений, приходь до мене поїсти".

Коли носили в'язанки дров у хату, їх перераховували. Якщо число виходило парним – це до швидкого заміжжя. Також брали перше-ліпше поліно і судили про багатство нареченого: якщо воно гладке, то жених буде бідним, а якщо з великою кількістю сучків – при достатку.

Як повідомляли Українські Новини, привітати з Днем Андрія можна як у прозі, так і у віршах.

А також як приготувати вареники за традиціями свята святого Андрія.

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