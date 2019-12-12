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  • День Святого Андрея Первозванного: как в народе гадали на суженого в ночь с 12 на 13 декабря
12 декабря 2019, четверг, 07:00 40
Lifestyle 2019-12-12T07:00:02+02:00
Українські Новини
День Святого Андрея Первозванного: как в народе гадали на суженого в ночь с 12 на 13 декабря

День Святого Андрея Первозванного: как в народе гадали на суженого в ночь с 12 на 13 декабря

Елизавета Кесельман
День святого Андрея, гадания на день Андрея, гадания на суженого
Шар для гадания.Фото: pixabay
Шар для гадания.Фото: pixabay

13 декабря православные христиане почитают одного из 12 приближенных учеников Христа – апостола Андрея Первозванного. Считается, что в ночь с 12 на 13 декабря принято гадать на суженого. Українські Новини расскажут, как правильно гадать на суженого в ночь на Андрея Первозванного.

Древняя христианская легенда говорит, что апостол Андрей Первозванный проповедовал христианство в самом Царьграде, на побережьях Черного моря и в окрестностях нашей столицы - Киева. Хотя Андрей Первозванный - христианский святой, но в народной традиции обычаи и обряды в этот день имеют дохристианский характер: угадывания будущей судьбы, заклинания, ритуальное кусание "Калита". В народе еще этот праздник называют Калита.

Гадания на суженого в ночь с 12 на 13 декабря.

1.Взять кольцо, ветви мирты, куклу и бумажный цветок, и каждую вещь положить под отдельную тарелочку. Прежде судьбу гадали старшей девушке. Как только вещи разложили, то приглашали девушку "тарелку" выбирать, чтобы свою судьбу предугадать. Каждая девушка выбирала только одну тарелку. Момент выбора был очень волнующим, ведь каждая из них верила: что выберет на праздник Андрея, это ее и ждет. Если под тарелкой будет кольцо - скоро замуж выйдет; если - цветочек, то еще удивит; если мирта, то вскоре ее разлука с милым ждет, а когда вытащит куклу, то измену от любимого человека будет.

2. Девушка снимала свой сапог и бросала его от себя с закрытыми глазами. Бросая, не имела права сдвинуть с места, потому что не сбудется. В какую сторону сапог носком упадет, оттуда жениха искать. 

4. От стенки пять девушек друг перед другом заранее становились и кто перед порогом станет, и первая выйдет замуж, а девушка за ней вторых будет справлять свадьбу; по второй - третья и т.д ...

5. На листах бумаги имя парней писали, потом перемешивали их, в шапку клали и себе "парня выбирали".

6. Девушек посылали за дровами. Они брали по вязанке, возвращались назад и тогда их считали. Если была четное количество, то быть свадьбе. 

7.Также верили, что можно на зеркале свою судьбу узнать. Утверждали, что зеркало судьбу предвещает, но не каждая девушка гадала, потому что нужно быть отважным, не бояться. В той гаданию девушка должна быть в одиночестве, чтобы не было в комнате ни души. Надо сесть перед зеркалом, а по бокам свечи зажечь и такие слова говорить:

Я тебя, зеркало, спрашиваю,

С кем я свою судьбу соединить меня?

Соединить с Иваном прошу,

Потому что его в сердечке ношу.

Трижды надо так говорить. Тогда отвернуться от зеркала и с закрытыми глазами снова говорить:

Святой Андрей, помоги,

Суженого моего покажи!

Гадаю на свой венок,

Прошу защиты от звезд!

Дай Бог, брака дождаться,

Меня с Иваном обвенчать.

Потом сразу резко повернуться и на зеркало посмотреть, но не ужаснуться. Ведь в зеркале может быть не лицо Ивана, а незнакомого господина. Когда за первый раз не получится, то девушка повторяла те же слова трижды, если же ничего не получалось, то повторяла следующем году, - потому что это означало, что ее судьба еще где-то бродит.

8. Когда уже девушки ложились спать, так делали, чтобы иметь возможность во сне своего суженого осматривать: под кровать ставили миску с водой, а сверху - дощечку и так просить:

Дай Бог, молодой мне,

Чтобы приснился мой суженый во сне.

И Тебя, Святой Андрей, Я прошу, как умею:

Святой Андрей, помоги,

Меня сегодня не остави!

Ой ты, мостик, но не клонись,

А ты, Ваня, мне приснись.

Перейди реку - быструю воду,

И веди к браку меня, молодую.

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