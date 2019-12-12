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12 декабря 2019, четверг, 19:00 76
Lifestyle 2019-12-12T19:00:02+02:00
Українські Новини
"Волшебные" вареники: рецепт традиционного блюда на день Святого Андрея

"Волшебные" вареники: рецепт традиционного блюда на день Святого Андрея

Елизавета Кесельман
Вареники, рецепт вареников
Вареники.Фото: pixabay
Вареники.Фото: pixabay

День Святого Андрея Первозванного издавна славился своими традициями и гаданиями на суженого в ночь с 12 на 13 декабря. Для гаданий использовали разные предметы однако самым распространенным считалось гадание на варениках. Українські Новини расскажут рецепт идеальных и волшебных вареников ко дню Святого.

Гадание на варениках – древний обряд, который и сегодня часто проводится в Рождественские святки. По традиции, таким способом предсказывают будущее ночью 13-го января, люди собираются большими компаниями (родственники, близкие друзья), наваривают большое количество этого нехитрого лакомства и гадают на будущий год, а проще говоря – едят вареники.

Одно из важных правил заключается в том, что лепить вареники должна женщина. В народе считалось, что все стадии лепки - это фазы Луны - от полнолуния (круглая заготовка) до молодого - готовый вареник. На тарелке должно быть 29 вареников - по числу дней в лунном календаре.

Считалось, что готовый вареник похож на беременную женщину, что означало, лепящая вареники женщина, усиливает свою женскую энергетику.

Рецепт "магических" вареников

  • Мука 3 стакана,
  • сухие дрожжи 1/2 пачки,
  • соль 1/3 чайной ложки,
  •  сахар 1 чайная ложка,
  • вода 1 стакан.

Тесто готовится точно по рецепту. Ничего нельзя добавлять, кроме начинки, даже яйца.

  1. Муку, соль, сахар тщательно перемешать, дрожжи развести в воде и добавить в муку. Замесить тесто и оставить на время, накрыв полотенцем (чистым).
  2. Начинка: творожная (в творог добавляем 1 яйцо, щепотку ванили, сахар), капустную (пережариваем капусту и лук), картофельную, мясную, ягодную. Вымешиваем тесто.
  3. Формируем маленькие кружочки, кладем начинку, защипываем. Готовим вареники "на пару".  3 минуты с каждой стороны. Это идеальный вариант, но можно и просто в кипящей воде. Тогда вареники не должны кипеть более 7 минут.
  4. Для приготовления вареников на пару можно использовать кусочек марли, обвязав ее вокруг кастрюли. Если дома нет специальной решеточки можно взять круглый кусок марли равный диаметру кастрюли + 1,5 см . По краю подшить, вставить резинку. Когда нужно, просто одеваем на кастрюлю, а по окончании варки простирываем. Это удобно, ибо не висят "хвосты", меньше риска, что марля "подгорит".

Ранее Українські Новини рассказали о том, как в народе гадали на суженого в ночь с 12 на 13 декабря, а также о том, от чего нужно избавиться в 2020 году.

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