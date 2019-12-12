День Андрея Первозванного: поздравления в стихах, прозе и открытках

Во время Рождественского поста 13 декабря христиане восточного обряда отмечают День святого апостола Андрея Первозванного. В этот день празднуют свои именины все Андреи, молятся святому Андрею Первозванному и гадают на суженого. Андрей Первозванный славился своей целомудренностью и стремлением к служению Богу с самых младых лет. Сначала он последовал за пророком Иоанном Крестителем и стал его ближайшим учеником. Именно Иоанн стал тем человеком, который привёл Андрея к Иисусу и указал ему на Него, сказав, что перед ним Агнец Божий. Имя Первозванного апостол Андрей получил в знак того, что первым был призван и последовал за Иисусом Христом. Он был с Ним на протяжении всего пути и стал свидетелем Его Воскресения и Вознесения. Поздравления в день святого Андрея; Андрей, ты прям-таки везунчик,Настал сегодня ангела день твой.Тебе мы шлем вот этот поздравунчик,Желаем счастья и любви большой.Пусть обойдут тебя печаль, невзгоды,Здоровье и тепло пусть в дом придут.Пускай ангел твой подскажет в твои годыТебе твой верный жизненный маршрут! Ну вот, Андрей, день ангела настал.И мы тебя сегодня поздравляем.Желаем, чтобы ты всегда блистал,Здоровья и добра тебе желаем! Ну что ж, Андрей, день ангела пришел к тебе,И мы хотим сегодня пожелать,Чтоб был всегда здоровым и счастливым,И чтобы никогда тебе не знатьНевзгод и бед, зла и ненастья. СсорыПускай тебя обходят стороной.Пусть в доме твоем будет только счастье,Здоровье, мир,любовь, тепло, покой! Вот и пришел день ангела, Андрюха.Тебе хотим сейчас мы пожелать,По жизни только ни пера, ни пуха,Печали, бед, невзгод тебе не знать.Хранитель твой пускай тебе поможетПо жизни правильный лишь выбрать путь.Здоровье и тепло тебе приносит,Ты, главное, о нем не позабудь! День ангела — что может быть прекрасней?Тебя, Андрей, поздравить мы хотим.И пожелать тепла, любви и счастья,Люби и будь всегда любим! С днем ангела Андрея мы поздравим,Пусть в доме твоем будет всегда смех.Удачи и любви мы пожелаем,В делах пусть всегда ждет тебя успех. Что принято желать в день ангела? Да практически то же самое. что и в любой другой праздник. Вот и тебе, Андрей, мы хотим пожелать в день твоих именин всего самого доброго, теплого и светлого. И пусть твой ангел-хранитель всегда по жизни будет рядом с тобой и оберегает тебя от плохих вещей. С днем ангела! Открытки в день Святого Андрея: Напомним, как в народе гадали на суженого в ночь с 12 на 13 декабря. Ранее Українські Новини рассказали, зачем на самом деле нужно праздновать Новый год.