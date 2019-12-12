День Андрея Первозванного: поздравления в стихах, прозе и открытках

Во время Рождественского поста 13 декабря христиане восточного обряда отмечают День святого апостола Андрея Первозванного. В этот день празднуют свои именины все Андреи, молятся святому Андрею Первозванному и гадают на суженого.

Андрей Первозванный славился своей целомудренностью и стремлением к служению Богу с самых младых лет. Сначала он последовал за пророком Иоанном Крестителем и стал его ближайшим учеником. Именно Иоанн стал тем человеком, который привёл Андрея к Иисусу и указал ему на Него, сказав, что перед ним Агнец Божий. Имя Первозванного апостол Андрей получил в знак того, что первым был призван и последовал за Иисусом Христом. Он был с Ним на протяжении всего пути и стал свидетелем Его Воскресения и Вознесения.

Поздравления в день святого Андрея;

Андрей, ты прям-таки везунчик, Настал сегодня ангела день твой.

Тебе мы шлем вот этот поздравунчик,

Желаем счастья и любви большой.

Пусть обойдут тебя печаль, невзгоды,

Здоровье и тепло пусть в дом придут.

Пускай ангел твой подскажет в твои годы

Тебе твой верный жизненный маршрут!

Ну вот, Андрей, день ангела настал.

И мы тебя сегодня поздравляем.

Желаем, чтобы ты всегда блистал,

Здоровья и добра тебе желаем!

Ну что ж, Андрей, день ангела пришел к тебе,

И мы хотим сегодня пожелать,

Чтоб был всегда здоровым и счастливым,

И чтобы никогда тебе не знать

Невзгод и бед, зла и ненастья. Ссоры

Пускай тебя обходят стороной.

Пусть в доме твоем будет только счастье,

Здоровье, мир,любовь, тепло, покой!

Вот и пришел день ангела, Андрюха.

Тебе хотим сейчас мы пожелать,

По жизни только ни пера, ни пуха,

Печали, бед, невзгод тебе не знать.

Хранитель твой пускай тебе поможет

По жизни правильный лишь выбрать путь.

Здоровье и тепло тебе приносит,

Ты, главное, о нем не позабудь!

День ангела — что может быть прекрасней?

Тебя, Андрей, поздравить мы хотим.

И пожелать тепла, любви и счастья,

Люби и будь всегда любим!

С днем ангела Андрея мы поздравим,

Пусть в доме твоем будет всегда смех.

Удачи и любви мы пожелаем,

В делах пусть всегда ждет тебя успех.

Что принято желать в день ангела? Да практически то же самое. что и в любой другой праздник. Вот и тебе, Андрей, мы хотим пожелать в день твоих именин всего самого доброго, теплого и светлого. И пусть твой ангел-хранитель всегда по жизни будет рядом с тобой и оберегает тебя от плохих вещей. С днем ангела!

Открытки в день Святого Андрея:

Напомним, как в народе гадали на суженого в ночь с 12 на 13 декабря.

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