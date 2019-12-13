Контракт по газу між Україною і РФ можуть підписати до кінця року, - Зеленський

Про це Зеленський сказав в ефірі "Право на владу" на "1+1", передають "Українські Новини"

"Ми про це говорили і під час "нормандської четвірки", і тет-а-тет з Путіним. Я бачу, що всі зараз налаштовані на те, щоб підписати договір. Тобто головне питання зараз в терміні цього контракту", - сказав Зеленський.

За його словами, Росія запропонувала контракт терміном в один рік, а Україна - на 10 років.

"Я думаю, що ми зійдемося на нормальному (термін, - ред.). Дуже хочеться ... Я думаю, ми підпишемо, нам потрібні ці гроші ... У Росії є газ. Європі потрібен газ. У нас є труба", - уточнив Президент України.

Зеленський назвав це "суто економічних питань".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розповів про терміни повернення політв'язнів з Росії і Криму.

Також він аннонсировал нову програму, за якою здійснюватимуться підвищення пенсій.