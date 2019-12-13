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13 грудня 2019, пʼятниця, 01:03 4
Президент 2019-12-13T01:15:01+02:00
Українські Новини
Контракт по газу між Україною і РФ можуть підписати до кінця року, - Зеленський

Контракт по газу між Україною і РФ можуть підписати до кінця року, - Зеленський

Таня Войтюк
Володимир Зеленський, транзит газу, Право на владу, Газ
Володимир Зеленський на
Володимир Зеленський на "Право на владу". Скріншот: YouTube/ТСН

Не дивлячись на те, що раніше Коболєв повідомив про те, що Володимир Зеленський і Путін не досягли домовленостей щодо газових питань, Президент розповів, що новий контракт по газу між Україною і Росією може бути підписаний до кінця 2019 року. Україна наполягає на контракті терміном на 10 років.

Про це Зеленський сказав в ефірі "Право на владу" на "1+1", передають "Українські Новини"

"Ми про це говорили і під час "нормандської четвірки", і тет-а-тет з Путіним. Я бачу, що всі зараз налаштовані на те, щоб підписати договір. Тобто головне питання зараз в терміні цього контракту", - сказав Зеленський.

За його словами, Росія запропонувала контракт терміном в один рік, а Україна - на 10 років.

"Я думаю, що ми зійдемося на нормальному (термін, - ред.). Дуже хочеться ... Я думаю, ми підпишемо, нам потрібні ці гроші ... У Росії є газ. Європі потрібен газ. У нас є труба", - уточнив Президент України.

Зеленський назвав це "суто економічних питань".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розповів про терміни повернення політв'язнів з Росії і Криму.

Також він аннонсировал нову програму, за якою здійснюватимуться підвищення пенсій.

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