Зеленский рассказал о сроках возвращение политзаключенных из России и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов пожать руку Путину 100 раз в случае возвращения Крыма, и сообщил, что вопрос освобождения украинских граждан, содержащихся в России и в оккупированном Крыму будет обсуждаться после обмена пленными на Донбассе.

Об этом он сообщил в программе "Право на власть" на телеканале 1+1, передает "Украинская правда".

"Мы проговорили с президентом Российской Федерации, нам нужно решить вопрос с гражданами Украины, которые находятся на территории России и на территории Крыма. Это будет другой трек. Я думаю, его обсуждать после обмена всех согласованных на всех согласованных", - сказал он.

Зеленский сообщил, что подготовка обмена пленными начнется 18 декабря во время встречи ТКГ в Минске.

Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что до конца года состоится обмен пленных. Украина надеется вернуть домой 72 удерживаемых боевиками украинцев до Нового года.

Напомним, 12 декабря Верховная Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года включительно.