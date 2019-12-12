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  • Поліція затримала добровольця Петра Кіяна в співучасті у вбивстві Шеремета, - журналіст
12 грудня 2019, четвер, 17:51 12
ЗМІ 2019-12-12T23:22:24+02:00
Українські Новини
Поліція затримала добровольця Петра Кіяна в співучасті у вбивстві Шеремета, - журналіст

Поліція затримала добровольця Петра Кіяна в співучасті у вбивстві Шеремета, - журналіст

Варвара Горобець
Петро Киян, вбивство Павла Шеремета
Петро Киян. Фото: facebook.com/bogdan.aminov
Петро Киян. Фото: facebook.com/bogdan.aminov

В той час, як Нацполіція затримала підозрюваних у вбивстві Шеремета, журналіст Богдан Амінів заявив, що третім підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета є Петро Киян. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, у цій справі правоохоронці затримали Петра Кіяна. Відомо, що він є волонтером і особисто знайомий із затриманою Юлією Кузьменко.

"Кого підозрюють у співучасті у вбивстві Шеремета? Юлія Кузьменко - лікар, волонтер. Андрій Антоненко - музикант, доброволець. Петро Киян - доброволець. Є ще підозрювані. Зараз проходять обшуки", – повідомив журналіст.

Крім того, в Facebook Кіяна є фото, де він стоїть з американським прапором в зоні АТО.

Фото: Facebook/Петро КиянФото: Facebook/Петро Киян

Нагадаємо, "КОРД" виробляє ряд обшуків у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета в Києві.

Раніше Князєв заявляв, що поліція має ряд перспективних напрямів розслідування вбивства Шеремета.

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