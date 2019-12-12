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12 грудня 2019, четвер, 17:40 8
Силові структури 2019-12-13T00:00:04+02:00
Українські Новини
У справі про вбивство Шеремета допитали 3,7 тис. осіб

У справі про вбивство Шеремета допитали 3,7 тис. осіб

Анна Рудык
Павло Шеремет, вбивство Павла Шеремета, Допит

Правоохоронці допитали понад 3,7 тис. осіб у кримінальному провадженні про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це на брифінгу заявив заступник голови Національної поліції Євген Коваль, передають Українські Новини.

Поліція провела більше 800 виїмок документів та інформації, у тому числі у операторів мобільного зв'язку, а також опрацювала 80 млн телефонних з'єднань і 44 тис. абонентів.

Крім того, правоохоронці призначили 47 експертиз у справі, перевірили понад 577 будинків і 4,3 тис. квартир, а також 221 відеокамер.

Як повідомляли Українські Новини, спецпідрозділ Національної поліції "КОРД" виробляє ряд обшуків у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета в Києві.

Також депутат Верховної Ради Володимир Ар'єв ("Євросолідарність") заявляє про вручення підозри у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканту і військового Андрію Антоненко, відомому як Riffmaster.

Тим часом поліція затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

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