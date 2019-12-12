У справі про вбивство Шеремета допитали 3,7 тис. осіб

Правоохоронці допитали понад 3,7 тис. осіб у кримінальному провадженні про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це на брифінгу заявив заступник голови Національної поліції Євген Коваль, передають Українські Новини. Поліція провела більше 800 виїмок документів та інформації, у тому числі у операторів мобільного зв'язку, а також опрацювала 80 млн телефонних з'єднань і 44 тис. абонентів. Крім того, правоохоронці призначили 47 експертиз у справі, перевірили понад 577 будинків і 4,3 тис. квартир, а також 221 відеокамер. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=rS5Pc92fw3c" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, спецпідрозділ Національної поліції "КОРД" виробляє ряд обшуків у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета в Києві. Також депутат Верховної Ради Володимир Ар'єв ("Євросолідарність") заявляє про вручення підозри у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканту і військового Андрію Антоненко, відомому як Riffmaster. Тим часом поліція затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.