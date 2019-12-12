"Динамо" не змогли обіграти "Лугано" і вилетіли з Ліги Європи

Київський футбольний клуб "Динамо" у завершальному матчі групового раунду Ліги Європи не змогли обіграти свого суперника швейцарську команду "Лугано" і зіграли внічию 1:1.

Про підсумки 6 турніру повідомляє спортивний ресурс Trubina.

Матч відбувся в четвер 12 грудня на НСК "Олімпійський". Перед грою кияни займали третє місце з 6 очками, а швейцарці були останніми з двома очками (і лише одним голом).

Кияни мали тотальну перевагу в поєдинку і під 30 ударів в бік воріт швейцарців, у той час як в "Лугано" за весь матч лише один удар в площину воріт і один гол. На сорок п'ятій хвилині після навісу з флангу Макро Аратора ударом головою пробив Георгія Бущана - 0: 1.

На 86-й хвилині другого тайму сильний удар Фран Соля відбив голкіпер "Лугано". На четвертій доданій хвилині приніс нічию "Динамо" точний удар Циганкова з метрів 18-ти у верхній кут воріт - 1:1.

В іншому матчі групи "Мальме" на виїзді переміг "Копенгаген". У 1/16 фіналу турніру пробилися "Мальме" і "Копенгаген", набрали 11 і 9 очок відповідно. "Динамо" з сімома пунктами на третьому місці. У "Лугано" після нічиєї з "Динамо" три очки і останнє місце в групі.

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