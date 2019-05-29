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29 мая 2019, среда, 19:15 40
Спорт 2019-05-29T19:15:39+03:00
Українські Новини
Президент УАФ Павелко избран председателем Комитета УЕФА

Президент УАФ Павелко избран председателем Комитета УЕФА

В Баку состоялось заседание Исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Данное мероприятие состоялось в рамках проведения в столице Азербайджана финального матча Лиги Европы, в котором встретятся "Челси" и "Арсенал", сообщили Українським Новинам в Украинской ассоциации футбола.

По итогам работы исполкома президент УАФ Андрей Павелко был избран председателем Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам.

Напомним, как сообщало агентство, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 7 февраля 2019 года избрал президента Федерации футбола Украины (сейчас – УАФ, ред) Андрея Павелко в состав исполнительного комитета союза до 2023 года.

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