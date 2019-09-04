В Украину прибыл президент УЕФА Чеферин, - УАФ

В Киев с рабочим визитом прибыл президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин. Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

"Рад приветствовать президента УЕФА и хорошего друга Александера Чеферина в Украине!", - отметил в своем сообщении в соцсети руководитель УАФ.

Как сообщали ранее Українські Новини, главный футбольный функционер Украины Андрей Павелко, который также является членом исполкома УЕФА, заявил, что президент континентального Союза словенец Чеферин принял приглашение погостить в Украине в сентябре. С подобной инициативой Павелко выступил во время недавнего пребывания на мероприятиях УЕФА в Монако.

Это уже третий визит Чеферина в Украину в статусе президента УЕФА и первый после успешного для нашей страны финала Лиги чемпионов УЕФА, проведенного в минувшем году в Киеве.

"Визит будет очень насыщенный и с важной для всего украинского футбола повесткой дня", - подчеркнули в УАФ.

Как сообщали Українські Новини, 29 мая 2019 года, по итогам работы исполкома УЕФА, президент УАФ Андрей Павелко был избран председателем Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам.