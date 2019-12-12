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12 грудня 2019, четвер, 17:01 42
Події 2019-12-12T18:45:02+02:00
Українські Новини
В Одесі сталася пожежа на території дитячого садка

В Одесі сталася пожежа на території дитячого садка

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина

У четвер, 12 грудня, в соціальних мережах повідомили про те, що в Одесі гасили пожежу на території приватного дитячого садка. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Спочатку очевидці повідомляли про вибух генератора, але в прес-службі ДСНС цю інформацію не підтвердили.

"По прибуттю на місце виклику перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить сміття в окремо розташованій прибудові для дизельного генератора на площі 2 м2", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих немає. Причини займання встановлюються. На місці працювали 22 пожежних і чотири одиниці техніки.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі обрушили стіну згорілого колежа.

Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. Вранці 4 грудня на третьому поверсі шестиповерхового учбового корпусу коледжу виникла пожежа, площа якого досягла 4 тис. кв. м.

Тим часом голова Одеської обласної державної адміністрації Куций Максим заявив, що будуть укріплені стіни будівлі в Одеському коледжі економіки права та готельно-ресторанного бізнесу з метою продовження пошукових робіт.
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