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12 грудня 2019, четвер, 16:05 30
Силові структури 2019-12-12T17:00:03+02:00
Українські Новини
Підозру у вбивстві Шеремета вручили музиканту і військовому Антоненку

Підозру у вбивстві Шеремета вручили музиканту і військовому Антоненку

Анна Рудык
Андрій Антоненко, вбивство Павла Шеремета, Павло Шеремет, Володимир Ар'єв
Андрій Антоненко. Фото: mеdbat.org.іа
Андрій Антоненко. Фото: mеdbat.org.іа

Депутат Верховної Ради Володимир Ар'єв ("Євросолідарність") заявляє про вручення підозри у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканту і військовому Андрію Антоненку, відомому як Riffmaster.

Про це Ар'єв написав у Facebook, передають Українські Новини.

"Автору гімну Сил спеціальних операцій, відомому музиканту і військовому шиють цю справу. Без мотиву, без нічого. Я з ним встиг поговорити - це правда, він в шоці, без перебільшень", - написав Ар'єв.

Про підозру у справі Шеремета написав в Facebook і сам Антоненко.

Riffmaster - українська рок-група, авторський проект Андрія Антоненка, заснований у 2003 році.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.Аваков заявив, що це підсумок складної та кропіткої роботи фахівців і крок до розкриття справи.

Раніше Зеленський після доповіді Князєва про справу Шеремета був упевнений у встановленні винних.

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