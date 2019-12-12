Підозру у вбивстві Шеремета вручили музиканту і військовому Антоненку

Депутат Верховної Ради Володимир Ар'єв ("Євросолідарність") заявляє про вручення підозри у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканту і військовому Андрію Антоненку, відомому як Riffmaster.

Про це Ар'єв написав у Facebook, передають Українські Новини.

"Автору гімну Сил спеціальних операцій, відомому музиканту і військовому шиють цю справу. Без мотиву, без нічого. Я з ним встиг поговорити - це правда, він в шоці, без перебільшень", - написав Ар'єв.

Про підозру у справі Шеремета написав в Facebook і сам Антоненко.

Riffmaster - українська рок-група, авторський проект Андрія Антоненка, заснований у 2003 році.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.Аваков заявив, що це підсумок складної та кропіткої роботи фахівців і крок до розкриття справи.

Раніше Зеленський після доповіді Князєва про справу Шеремета був упевнений у встановленні винних.