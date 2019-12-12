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12 грудня 2019, четвер, 15:08 16
Судова влада 2019-12-12T16:30:04+02:00
Українські Новини
Підозра у нападі на депутата Богданця в Раді вручили "свободівцю" Олексію Кайді

Підозра у нападі на депутата Богданця в Раді вручили "свободівцю" Олексію Кайді

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Андрій Богданець, Олексій Кайда, підозра
Олексій Кайда. Фото: 2000.net.ua
Олексій Кайда. Фото: 2000.net.ua

Прокуратура повідомила колишньому депутату Верховної Ради Олексію Кайді ("Всеукраїнське об'єднання "Свобода") про підозру у нападі на депутата Верховної Ради Андрія Богданця (фракція "Слуга народу") на засіданні аграрного комітету парламенту.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Повідомили про підозру Олексію Кайді", - сказав він.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, поліція повідомила чоловікові про підозру у нападі на депутата Ради Богданця.

Прокуратура відкрила справу за фактом нападу на Богданця на засіданні аграрного комітету Ради.

Партія "Слуга народу" просила правоохоронні органи розслідувати напад на депутата Верховної Ради від однойменної фракції Андрія Богданця на засіданні комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики.

Раніше потасовка за участю депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Андрія Богданця сталася під час засідання комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики. Згідно з розміщеним відео, запрошені на засідання особи влаштували бійку біля входу в зал, де проходило засідання комітету. На відео видно, як вони намагалися побити Богданця.

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